Зеленський: "Легітимність "товаріща" Путіна визнає виключно "товаріщ" Путін"

В Україні владу обирає народ, а легітимність Путіна визнає лише Путін, який сам себе й обирає.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у Парижі під час спільної з Президентом Франції пресконференції, пояснюючи різницю між легітимністю глави Української держави та очільника Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Легітимність "товаріща" Путіна визнає виключно "товаріщ" Путін, і обирає Путіна Путін. Російський народ – це декорація, актор у них один", – сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський є законним і легітимним президентом України, - Бербок

Натомість, наголосив він, легітимність Президента Зеленського "визнає виключно народ України". "Обирає – виключно народ України. І я дякую за підтримку. Народ у нас вільний. Ми за це, чесно кажучи, і воюємо", - сказав глава держави.

Раніше, російський диктатор Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського нібито "закінчилась". Згодом Путін заявив, що "за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою України залишається парламент і спікер Ради".

Нагадаємо, що після так званих "виборів" Путіна в Росії Міністерство закордонних справ України заявило, що не бачать підстав, щоб вважати його демократично обраним і легітимним президентом РФ. Водночас Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили "перевибори" Путіна та закликав не вважити їх легітимними.