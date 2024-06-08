У Копенгагені скоїли напад на прем’єрку Данії Фредеріксен

У столиці Данії Копенгагені чоловік напав на голову уряду Метте Фредеріксен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

В уряді Данії заявили, що нападник ударив Фредеріксен на площі Культорвет у Старому місті. Прем’єрка "шокована тим, що сталося". Інших коментарів в офісі Фредеріксен не навели.

ЗМІ повідомляють, що із головою уряду все гаразд, але вона "дуже вражена" подією. Нападник був затриманий.

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Метте Фредеріксен 46 років. Вона обіймає посаду голови уряду Данії з 2019 року.

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