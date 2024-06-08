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У Копенгагені скоїли напад на прем’єрку Данії Фредеріксен

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фредеріксен

У столиці Данії Копенгагені чоловік напав на голову уряду Метте Фредеріксен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

В уряді Данії заявили, що нападник ударив Фредеріксен на площі Культорвет у Старому місті. Прем’єрка "шокована тим, що сталося". Інших коментарів в офісі Фредеріксен не навели.

ЗМІ повідомляють, що із головою уряду все гаразд, але вона "дуже вражена" подією. Нападник був затриманий.

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Метте Фредеріксен 46 років. Вона обіймає посаду голови уряду Данії з 2019 року.

Нагадуємо, 15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. 

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Ukraine Press
    Якби у неї був би такий кортеж, вона не була б премʼєркою Данії.
  • UY7E
    На 90% кацап або кацапського походження.
  • ватникобой
    ну а если серьезно, то пора западным политикам, особенно тем кто явно на стороне Украины, завязывать с прогулочками по улицам, езде на велосипеде на работу и прочие европейские традиционные забавы. Хотя бы пока не сдохнет бункерная вошь
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