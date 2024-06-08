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Генсек ООН Гутерріш не поїде на Глобальний саміт миру до Швейцарії

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гуттериш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не поїде на Глобальний саміт миру до Швейцарії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Коментуючи запитання від журналіста, чи представлятиме Гутерріш ООН на Саміті миру, Дюжаррік відповів:

"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", – зазначив речник генсека. Він також додав, всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

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До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Додамо, що США на конференції представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    От гутєріш от за мір і справєдліфость. І дійсно який такий саміт миру? Я ж запроданець хто плате там і танцюю…. ООН то збіговисько підаоастіф…
  • Dust
    перевірте відправника останніх переказів на офшорні рахунки цього кідара

  • Лис Микита 4754e778
    Гутеррешу,заборгованість по зарплаті закрили за пів року на карточку "МІР"?
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