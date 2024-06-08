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Вночі у Криму лунали вибухи. Развожаєв каже, що знищено безекіпажний катер. ФОТО

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У ніч проти суботи, 8 червня, у тимчасово окупованому Криму лунали вихуби. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали. 

Зокрема, як зазначається, неспокійно було у районі Керчі та Севастополя.

Згодом так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що нібито в районі Стрілецької бухти було знищено безекіпажний катер. За його словами, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.

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Втім у соцмережах повідомляють, що в Севастополі вибуховою хвилею вибито вікна у будинках. 

Севастополь наслідки вибухів
Севастополь наслідки вибухів

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    патєрь нєт
  • klark kent 50027ce1
    а помните как они расстреляли катер с рыбаками ..а теперь вон она как повернулось..
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Та всі катери були знищені ще 24.02.2022.
    Говношенков брехати не буде...
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