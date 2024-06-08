Вночі у Криму лунали вибухи. Развожаєв каже, що знищено безекіпажний катер. ФОТО
11 06122
У ніч проти суботи, 8 червня, у тимчасово окупованому Криму лунали вихуби. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Зокрема, як зазначається, неспокійно було у районі Керчі та Севастополя.
Згодом так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що нібито в районі Стрілецької бухти було знищено безекіпажний катер. За його словами, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.
Втім у соцмережах повідомляють, що в Севастополі вибуховою хвилею вибито вікна у будинках.