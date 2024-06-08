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Знищено 9 із 13 "Шахедів" та ракету Х-59, - Повітряні сили

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Атака шахедами у ніч на 8 червня

У ніч на 8 червня 2024 року війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області та здійснили пуски 13-ти ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів Курськ - РФ, та мис Чауда - Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що знищила українська ППО?

Як зазначається, у результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО збила 5 крилатих ракет та 48 ударних БпЛА з 53, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Валентин Коваль 7c749467
    Як не кожен день запускають з мису Чауда - може б якось іх там причесати ракетою
  • Валентин Коваль 7c749467
    Вже 2 р шмаляють звідти Шахедами а над тим мисом день і ніч гуляє супутник з якого можна прочитати назву на коробці сірників -- могли б додивитись
  • Валентин Коваль 7c749467
    Я ж не долар - шоб всім подобатись -- у Вас своє бачення - у мене своє
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