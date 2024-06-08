Знищено 9 із 13 "Шахедів" та ракету Х-59, - Повітряні сили

У ніч на 8 червня 2024 року війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області та здійснили пуски 13-ти ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів Курськ - РФ, та мис Чауда - Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що знищила українська ППО?

Як зазначається, у результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

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