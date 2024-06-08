Україна не повинна мати обмежень щодо ударів по Росії, - адмірал НАТО Бауер

Не повинно існувати будь-яких обмежень для України щодо завдання ударів по території Росії. Це допоможе країні ефективно оборонятися від російської навали.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Він заявив, що право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тому він вважає, що із військового погляду, "якщо ціль розташовано в глибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі".

"Наприклад, по літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії", - акцентував він.

За словами Бауера, збільшення далекобійності зброї в Україні ускладнило тилове забезпечення російських сил. Він стверджує - якщо відтіснити армію Росії вглиб, то це ускладнить для них наступ.

Читайте також: У НАТО розповіли, які питання щодо України розглянуть на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Він також звернув увагу на те, що Захід повинен не допустити шантажу зі сторони російського диктатора Володимира Путіна.

"Тому ми повинні бути обережними, щоб не переходити знову і знову до цієї ідеї, що все є червоною лінією, що все є ескалацією. Путін брехав практично про все", - наголосив він.

Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

Дозвіл Німеччини

Нагадаємо, минулого тижня після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Дозвіл Франції

Президент Франції Емманюель Макрон теж підтвердив дозвіл для України бити по Росії французькою зброєю та зазначив, що межа встановлюється тим, що роблять росіяни.