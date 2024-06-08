Доба на Харківщині: у Куп’янську пошкоджено будинки, у Богодухівському районі загинув чоловік

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Вночі 8 червня ворог ударив по с. Сенькове Куп’янського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено приватний будинок.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

22:50 с. Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль.

22:00 м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждав чоловік .

. 14:08 Богодухівський р-н., Богодухівська ТГ, с. Івано-Шийчене. Приватне домоволодіння. Внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік .

. 13:20 Харківський р-н., Дергачівська громада, с. Козача Лопань. Внаслідок влучання БПЛА в цивільне авто постраждало 2 жінки . Госпіталізовані.

. Госпіталізовані. 10:20 Харківський р-н., Циркунівська ТГ, с. Руські Тишки. Пошкоджено газогін. Станом на зараз газопостачання у с. Руські Тишки, с. Черкаські Тишки та с. Циркуни відновлено.

Дивіться також: Результати роботи дронів 43-ї бригади на Куп’янському напрямку: уражено сім ворожих БМП та окупант- мотоцикліст. ВIДЕО

Також Синєгубов інформує, що на Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

На Купʼянському напрямку від початку доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки.

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 879 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.