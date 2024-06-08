Роботине вже не наше, Кринки теж. Сирському час на ВЛК, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Роботине вже кілька тижнів не контролюється Силами оборони України, Кринки віднедавна також.

Про це нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повернулася з фронту та стала свідком того, що відбулося на Харківщині, на інших напрямках, що в бойових підрозділах, що творить Содоль, яка ситуація з фортифікаціями тощо, звернулася до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, аби було проведено заслуховування. Мушу визнати, що, попри те, що негайної реакції не було, через два тижні голова комітету Завітневич таки організував засідання. Подяка йому за це", - пише Безугла.

За її словами, засідання комітету було категороване як цілком таємне, тому деталі розповісти вона не може, але загальними враженнями нардепка поділилася.

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Як інформує Безугла, вчора на заслуховуванні були:

Баргилевич - начальник Генштабу ЗСУ (основний доповідач)

Лебеденко - заступник Головкома ЗСУ (лівий пасажир щодо теми засідання, заступник з технологій, Сирський сам побоявся прийти - прислав зама. - М.Б.)

Драпатий - заступник Баргилевича (визначений керувати обороною Харківщини після скандального зняття Галушкіна, його коментарі були найбільш предметними з усіх; нові обов'язки Драпатого - це "зіслання", бо не з фракції Головкома - М.Б.)

Скібіцький - заступник Буданова з ГУР МОУ (розвідка попереджала ЗСУ про вторгнення мінімум за місяць - знову "граблі", згадується 2022 рік. - М.Б)

Дубровін - керівник ДВКР (військова контррозвідка, свідки безладу в ЗСУ. - М.Б.)

Яковець - керівник держспецтранспорту (вони займаються фортифікаціями в Міноборони, призначений недавно, після того, як Сирський випер його з сил підтримки ЗСУ, бо теж не "свій". - М.Б.)

Цяцкун - керівник прикордонної розвідки (мовчав. - М.Б.)

"Усі вони генерали. Ще сиділи у "свиті" кілька сумних полковників, які мовчали. Наприклад, начальник управління воєнно-стратегічного аналізу (у нас таке є, ага!) - без жодних матеріалів і не сказав жодного слова", - зауважила нардепка.

За її словами, Баргилевич на пальцях (ніяких матеріалів не підготували. - М.Б.) розказував, яка важка, але контрольована ситуація. Чому важливо тримати Кринки і яке критичне значення має Роботине. Як фортифікації першої лінії будують підрозділи відповідно до потреб, а Генштаб надає методичну підтримку ОВА для другої і третьої ліній. Що по Харківщині всі бойові розпорядження були.

"На запитання, чому на напрямку удару росіян була тільки 125-та ТРО, а у Вовчанську не було ЖОДНОГО підрозділу ЗСУ, ухилявся від відповіді. Загалом, наговорив багато. Цього разу нарешті ми мали протоколювання засідання, і частину протоколу можна буде назвати "як ми про...ли вторгнення, 2024". Також там зафіксована брехня щодо Кринок і Роботине", - додає вона.

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"Так ось, Роботине вже кілька тижнів не наше. І про це мовчать. І Кринки де факто вже теж (недавно). Роботине - єдиний результат контрнаступу Залужного, село в низині, яке стало кладовищем життів, західної техніки та самовпевненості генералітету. Тепер ще це для мене символ брехні і "нічого не змінилося". Кринки - кривавий проєкт Содоля, який пішов на підвищення, щоб втратити Авдіївку і прогавити Харківщину. Генерали, ви вважаєте, що союзники дурні, вони не бачать із супутників, що і як відбувається? Серйозно? В соцмережах і на карті Deep State більше правди.

Після засідання Баргилевич погрожував, що якщо я писатиму про нього, то ворог, а щодо ворогів він до кінця. І що я гірша за росіян. Ніщо не гірше за росіян, але генерали-брехуни - дуже близько!", - запевняє Безугла.

"Олександре Станіславовичу, (Безугла звертається до Сирського. - Ред.) ідіть на ВЛК! Відкрийте нам шанси, ідіть, просто йдіть...Армія може воювати, ПЕРЕМАГАТИ, але без Вас та усіх цих фракційних, нам треба нові командири! Не душіть! Армії треба кисень!", - резюмує вона.



