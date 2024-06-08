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Польські фермери можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня, - Держприкордонслужба

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Польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Скільки триватиме блокування?

За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня.

Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, Держприкордонслужба повідомить додатково.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • lammer ya
    Якщо гарно і регулярно платять рублями, то нащо працювати?)
  • Erlich Bachman
    Я завжди думав, що фермери обробляють землю, щось садять, збирають врожай..
    Але польське рольникє це приблизно як рузьке миротворцє - оксюморон. Але що вони робили раніше, до всіх цих блокад?
  • Vadim Zertin
    Хтось мені пояснить якого дідька цим довбням треба вже знову, яким нема чим зайнятись в розпал роботи на полі??
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