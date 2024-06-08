Польські фермери можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня, - Держприкордонслужба
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Польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Скільки триватиме блокування?
За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня.
Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, Держприкордонслужба повідомить додатково.