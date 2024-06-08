Удар РФ по Полтавщині: поранена жінка померла в лікарні

Померла жінка, поранена внаслідок вчорашнього обстрілу цивільної інфраструктури на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя", - йдеться у повідомленні.

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Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. Зранку 8 червня повідомлялося, що поранена досі у важкому стані, пошкоджено понад 50 приватних будинків на Полтавщині.