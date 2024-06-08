НАТО планує створити посаду спецпредставника в Україні, який координуватиме підтримку від Альянсу, – ЗМІ

У НАТО обговорюють план щодо створення нової посади для спеціального представника в Україні. Такий представник перебуватиме в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив американський журнал Foreign Policy із посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з цим питанням.

За даними співрозмовників видання, такий представник перебуватиме у Києві, оскільки НАТО планує збільшити свої довгострокові зобов’язання перед Україною на тлі війни з РФ.

Зазначається, що новий представник координуватиме підтримку України від Альянсу, включно з потоками військової допомоги з різних західних країн.

Деякі західні посадовці схвально відгукуються щодо створення посади посланника, який контролюватиме постачання зброї.

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"Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її в НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги й адекватний розподіл тягаря між Альянсом у нашій колективній підтримці України", – заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Проте, зауважили журналісти, є чиновники в НАТО, які утримуються від створення цієї посади, оскільки це не відповідає головній меті України - вступ у НАТО.

"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, що насправді хоче від нас Україна", - сказав один із чиновників НАТО на умовах анонімності.

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Як додали в журналі, найбільші прихильники України в Європі, особливо в країнах Східної Європи, наполягали на тому, щоб країна отримала офіційне запрошення приєднатися до НАТО як повноправного члена на майбутньому саміті, але Сполучені Штати та Німеччина "заблокували цю спробу".

Нагадаємо, НАТО планує запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Альянсу влітку цього року у Вашингтоні, хоча очікується, що він не задовольнить давнє прохання України про членство в НАТО на тлі російського вторгнення.

Саміт НАТО у Вашингтоні торкнеться трьох ключових питань, пов'язаних з Україною. Проте про членство країни в Альянсі не йдеться.