У районі Вовчанська триває 3 атаки, відбувається бій неподалік Тернів, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 7 червня 2024 року, на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Від початку нової доби вже зафіксовано майже 40 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

Загалом, за добу, що минула російську загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні та 101 авіаційний удар (зокрема, із застосуванням семи ракет та 70 КАБів), здійснили понад 3500 обстрілів із різних типів озброєння, 89 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 16 місць скупчення особового складу, станцію РЕБ, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби відбулося 85 бойових зіткнень, найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Обстановка з початку доби

Від початку цієї доби вже відбулося 34 бойові зіткнення. Російські загарбники здійснили 12 авіаційних ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами і 513 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п’ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. В районі Макіївки атаку відбито, а дві - тривають поблизу Греківки і Невського.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.

На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку з 26 боїв ще тривають 12 зіткнень, ворог атакує поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки, - Генштаб ЗСУ

"На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень. Чотири атаки відбито. Ще п’ять - тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 261 окупанта вбитими та пораненими, знищено три бойові броньовані машини, три гармати і міномети, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну спробу покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки.

На Придніпровському напрямку один раз окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють з артилерії прикордоння на півночі України, також триває 16 боєзіткнень вздовж усієї лінії фронту, - Генштаб

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.