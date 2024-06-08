Новини

Дрони вперше атакували Північну Осетію, звідки злітають російські винищувачі МіГ-31К

9 98717
міг

У суботу, 8 червня, вперше зафіксовано атаку дронів на Північну Осетію (РФ), де розташований аеродром, з якого злітають літаки МіГ і Ту, які обстрілюють Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про атаку повідомляє Міноборони РФ і очільник Північної Осетії Сергій Мєняйло.

За даними Міноборони РФ, близько 08.40 8 червня засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Своєю чергою Мєняйло повідомив, що в Моздоку силами ППО були збиті три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з української сторони. Їхньою метою був військовий аеродром.

Дивіться також: Росіяни зводять захисні ангари на аеродромі за 300 км від кордону з Україною. ФОТО

Як додав Мєняйло, зафіксовано незначні руйнування та займання. Ніхто не постраждав. Однак створено оперативний штаб, а заради безпеки громадян ухвалили рішення скасувати всі масові заходи у Моздокському районі.

Нагадаємо, у Північній Осетії розташований військовий аеродром Моздок. Це один з аеродромів, звідки злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Варто додати, що це перша атака на Північну Осетію. Відстань до українського Запоріжжя становить не менше 900 кілометрів по прямій.

Також читайте: Удар дронами по аеродрому "Кущевська": Росії довелось вивести близько 40 літаків, - британська розвідка

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Alex Nosov dd1cb531
    Нужно еще е-бнуть по резиденции каДырова. Чтобы та бородатая обезьяна вместе со своим выводком обосралась среди ночи. А то оно думает чтоему можно безнаказанно украинцев убивать и оно неприкосновенное и его никто не достанет
  • Тонка червона лінія
    В цей раз політ БПЛА на Моздок був "пристрілочний", в основному для виявлення системи ППО ворога на маршруті до цілі. Для цього і запуск проведено у такий час , щоби проліт по ньому відбувся у світлу пору доби.
    І хоч такий політ - захід не з дешевих, все ж отриманий інформація й досвід від такої подорожі вартують набагато більше.
  • Враг рода человеческого 666
    І що зміниться? Нічого
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини