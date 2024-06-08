Кулеба анонсував нові рішення щодо постачання ППО для України

Україна станом на зараз має два рішення від західних партнерів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Проте варто очікувати ще кілька рішень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я не можу про це говорити (щодо постачання засобів. - Ред.). Але президент працює, це вчора була теж ключова тема. Ми працюємо, військові працюють, всі працюють. Останні два місяці ми перевернули світ догори дриґом для того, щоб знайти рішення", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що одне рішення щодо постачання систем вже є - це батарея Patriot від Німеччини.

"Також було у публічному просторі рішення щодо італійської систем Samp/T. І будуть ще рішення", - заявив очільник МЗС.

ППО для України

Нагадаємо, що у понеділок, 3 червня, ЗМІ повідомили, що Італія збирається передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMP-T. Перша така установка була передана Україні у 2023 році. До слова, це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети. Також SAMP/T здатна відстежувати десятки цілей та перехоплювати 10 ракет одночасно.

Також повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість передати Україні четвертий за ліком зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони нашої країни.