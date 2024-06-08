Прокуратура розпочала розслідування за фактом ворожого обстрілу окупованого Садового на Херсонщині: усі обставини та кількість постраждалих будуть встановлені
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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом ворожого обстрілу окупованого Садового на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За опублікованою в медіа інформацією, 7 червня 2024 року близько 19:00 військами РФ здійснено обстріл тимчасово окупованого селища Садове Скадовського району Херсонської області.
"У рамках слідства будуть встановлені усі обставини події, а також кількість постраждалих серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.
За даними Офісу генпрокурора, досудове розслідування здійснює ГУ Нацполіції в Херсонській області.