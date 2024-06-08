Росіяни з артилерії обстріляли Милівську громаду на Херсонщині: загинула жінка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 червня близько 11:40 російські військові завдали артилерійського удару по населеному пункту у Милівській громаді.

"Внаслідок обстрілу загинула місцева жінка. В момент атаки вона перебувала у власному будинку", - ідеться в повідомленні.

Відомості щодо інших потерпілих уточнюються.

Також читайте: Прокуратура розпочала розслідування за фактом ворожого обстрілу окупованого Садового на Херсонщині: усі обставини та кількість постраждалих будуть встановлені

Нагадаємо, зранку росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині - поранено жінку.