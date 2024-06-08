Росіяни з артилерії обстріляли Милівську громаду на Херсонщині: загинула жінка
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 8 червня близько 11:40 російські військові завдали артилерійського удару по населеному пункту у Милівській громаді.
"Внаслідок обстрілу загинула місцева жінка. В момент атаки вона перебувала у власному будинку", - ідеться в повідомленні.
Відомості щодо інших потерпілих уточнюються.
Нагадаємо, зранку росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині - поранено жінку.