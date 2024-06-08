Окупанти штурмують наші позиції біля Невського, в районі Красногорівки продовжуються боєзіткнення, - Генштаб

З початку доби, 8 червня 2024 року, російські загарбники 44 рази атакували позиції українських захисників. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару з боку Бєлгорода (РФ) трьома КАБами по Вовчанську, а ще одну бомбу скинув в район Старого Салтова.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник активізувався - з початку доби українськими військами вже відбито п’ять ворожих атак в районах Іванівки, Тернів, Торського та Макіївки. Ще одне боєзіткнення триває - окупанти штурмують наші позиції біля Невського.

Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Іванівського, Андріївки та в районі Нового. Дії ворога відбито. Втрати окупантів уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі Вовчанська триває 3 атаки, відбувається бій неподалік Тернів, - Генштаб

"На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 15. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Новопокровського і Невельського. Сім атак наші воїни відбили, ще вісім - тривають. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність противника", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії біля Георгіївки і Парасковіївки. У двох локаціях в районі Красногорівки боєзіткнення продовжуються.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог атакував неподалік Завітного Бажання. Успіху не мав. Завдав авіаудару у район Великої Новосілки - скинув керовану авіабомбу.

На Придніпровському напрямку російський агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу н.п. Кринки. Атаки відбито. Ситуація контрольована. Ворог завдав авіаударів по районах Іванівки, Бургунки і Чайкиного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби відбулося 85 бойових зіткнень, найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На решті напрямків обстановка без особливих змін.