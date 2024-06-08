Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі захисники України контролюють більшу частину Вовчанська Харківської області та намагаються завдати ворогу максимальних втрат.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона знаходиться під нашим вогневим контролем", - сказав Волошин.

Він також зазначив, що Сили оборони завдають максимальних втрат ворогу та намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.

Також читайте: Окупанти скинули близько 300 авіабомб поблизу Вовчанська з 10 травня, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

"Втрати ворога на тому напрямку (Харківському. - Ред.) безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БПЛА. Ну і звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії", - сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Станом на 1 червня 2024 року в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%.