Росія з її імперськими планами не досягне свого у війні проти України, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав союзників продовжувати підтримувати Україну. Він також заявив, що Кремль не досягне своїх цілей у війні проти України.

Про це він сказав у своєму подкасті Kanzler kompakt, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник німецького уряду також заявив, що "Україна не дозволить поставити її на коліна й диктувати їй умови капітуляції".

"За 800 днів з початку російського вторгнення в Україну ясно одне: Росія з її імперськими планами не досягне свого. Україна не дозволить поставити її на коліна й диктувати їй умови капітуляції", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини додав, що диктатор РФ Володимир Путін повинен усвідомити, що йому не вдасться перемогти у війні, яку він розв'язав проти України. Крім цього, політик наголосив, що мир для України має бути укладений на справедливих умовах.

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"Ми невпинно працюємо заради цього справедливого миру", - сказав канцлер ФРН.

Згадані вище заяви Шольц зробив напередодні Глобального саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

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