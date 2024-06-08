Підготовка Залужного до роботи послом у Британії вже на фінішній прямій, - Кулеба

Новопризначений посол України у Британії Валерій Залужний уже закінчує підготовку до початку дипломатичної роботи.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Цей процес – уже наприкінці фінішної прямої. Розумію підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", - розповів Кулеба.

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Нагадаємо, з посади головкома ЗСУ Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав ексголовкому звання Героя України. 7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії. 9 травня президент Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного послом у Великій Британії.