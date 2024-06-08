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90% військовополонених піддаються у Росії тортурам , - Костін

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Генпрокурор Андрій Костін

Фізичним і моральним тортурам піддаються 90% військовополонених у російському полоні.

Про це розповів генпрокурор Андрій Костін під час воркшопу для журналістів з міжнародного права і збройних конфліктів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перший так званий скринінг - неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, показує, що до 90% наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі, сексуального і ментального насильства", - сказав він.

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Генпрокурор наголосив, що система, яку створила Росія, - це система, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні на території Росії і тимчасово окупованих територіях України.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Sergej 1ca68097
    Зате ми кормим цих звірів ненач всанаторії воно вдома по святам такого не бачило
  • Муля fbdb9f8e
    А в Україні 100% полонених піддаються тортурам! Їх примушують дивиться Телемарафон!
  • Виталий 6b40280c
    У нас тоже "пытки"... То борщом, то телефоном

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