90% військовополонених піддаються у Росії тортурам , - Костін

Фізичним і моральним тортурам піддаються 90% військовополонених у російському полоні.

Про це розповів генпрокурор Андрій Костін під час воркшопу для журналістів з міжнародного права і збройних конфліктів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перший так званий скринінг - неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, показує, що до 90% наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі, сексуального і ментального насильства", - сказав він.

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Генпрокурор наголосив, що система, яку створила Росія, - це система, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні на території Росії і тимчасово окупованих територіях України.