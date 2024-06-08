Під загрозою вся Європа, - Байден заявив, що Путіну замало лише України

Президент США Джо Байден вкотре заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні. Під російською загрозою, за його словами, перебуває не лише Україна, а й вся Європа.

Про це американський лідер заявив у Парижі під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Білого дому пообіцяв подальшу підтримку США Україні в її боротьбі проти повномасштабного російського вторгнення.

"Путін не збирається зупинятися на Україні... Вся Європа опиниться під загрозою, ми не допустимо цього. Сполучені Штати міцно стоять поруч з Україною. Ми стоїмо з нашими союзниками. І ми стоїмо з Францією", - заявив Байден.

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Він також зазначив, що новий пакет військової допомоги для України від США на 225 мільйонів доларів є вже шостим відтоді, коли Конгрес ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу на майже 61 мільярд.

"Шкода, що ми не змогли зробити це тоді, коли хотіли, на шість місяців раніше, але ми це зробили", - сказав американський лідер.

Очільник США також нагадав, що зі свого боку ЄС вже надав Україні понад 107 мільярдів доларів допомоги від початку повномасштабної війни.

Раніше Пентагон оголосив вміст нового пакету військової допомоги Україні від США.

Як відомо, у суботу, 8 червня, президенти США та Франції проводять зустріч у Парижі.

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