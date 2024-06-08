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Під загрозою вся Європа, - Байден заявив, що Путіну замало лише України

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Під загрозою вся Європа, - Байден заявив, що Путіну замало лише України

Президент США Джо Байден вкотре заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні. Під російською загрозою, за його словами, перебуває не лише Україна, а й вся Європа.

Про це американський лідер заявив у Парижі під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Білого дому пообіцяв подальшу підтримку США Україні в її боротьбі проти повномасштабного російського вторгнення.

"Путін не збирається зупинятися на Україні... Вся Європа опиниться під загрозою, ми не допустимо цього. Сполучені Штати міцно стоять поруч з Україною. Ми стоїмо з нашими союзниками. І ми стоїмо з Францією", - заявив Байден.

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Він також зазначив, що новий пакет військової допомоги для України від США на 225 мільйонів доларів є вже шостим відтоді, коли Конгрес ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу на майже 61 мільярд.

"Шкода, що ми не змогли зробити це тоді, коли хотіли, на шість місяців раніше, але ми це зробили", - сказав американський лідер.

Очільник США також нагадав, що зі свого боку ЄС вже надав Україні понад 107 мільярдів доларів допомоги від початку повномасштабної війни.

Раніше Пентагон оголосив вміст нового пакету військової допомоги Україні від США.

Як відомо, у суботу, 8 червня, президенти США та Франції проводять зустріч у Парижі.

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Топ коментарі

  • oleh biluy
    Під загрозою вся Європа - але своїх солдатів на підмогу посилати не будем.
    З любов'ю, ваш Байден.
  • Oleksandr Yur
    В американців, європейців, у нормальних людей є дуже гарний вислів: "Допоможи собі сам і ми допоможемо тобі".
    Це дуже гарний вислів, дуже мотивуючий. Бо ніхто не допоможе тобі, якщо ти складаєш руки та збираєшся на дно. Якби важко не було, не складай на собі хрестом руки. Тоді тобі будуть допомагати.
    Не вірили в нас 24.022022, вистояли -допомогли, затрималась допомога через ухвалення Конгресу - донатили на дрони - вистояли. Просто не складати руки на собі.
  • Antony 8a733f26
    І саме тому ти дав Україні 31 Абрамс і ЖОДНОГО винищувача!
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