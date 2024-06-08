Україна купила у Франції другу систему протиповітряної оборони

Французька група Thales оголосила про купівлю Міністерством оборони України другої комплексної системи протиповітряної оборони після поставки першої такої ж системи в 2023 році, яка вже довела свою ефективність.

Вартість цієї покупки не уточнюється, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця друга система протиповітряної оборони посилить захист української території завдяки ранньому виявленню існуючих загроз. Thales пишається можливістю використати свій досвід для захисту України", - заявив Ерве Дамманн, виконавчий віцепрезидент з наземних та повітряних систем, якого цитує видання.

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"ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі і висотні цілі в усіх типах середовища", забезпечуючи "координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad)", - сказав Талес.

"Ця система протиповітряної оборони включає в себе ControlMaster 200 (CM 200), в тому числі радар повітряного спостереження, систему радіозв'язку, центр управління і портативний термінал розподілу озброєння", - пояснив французький виробник.

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Ground Master 200 - це радар середнього радіусу дії, встановлений на вантажівці, який може виявляти ворожі літальні апарати на відстані 250 кілометрів і боротися з ними на відстані 100 кілометрів, незалежно від того, чи летять вони на малій швидкості і низькій висоті, як безпілотники, чи на великій висоті, як бойові літаки. За словами виробника, він також забезпечує захист від ракет і артилерійського вогню, попереджаючи війська на землі про вогонь противника.