Чехія не відправлятиме інструкторів в Україну, але може підготувати 4 тисячі бійців ЗСУ на своїй території, - глава Міноборони Чернохова

Чехія не планує відправляти своїх інструкторів в Україну. Однак може підготувати 4 тисячі військовослужбовців ЗСУ на своїй території.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише ресурс Novinky, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава Міноборони Чехії зазначила, що у 2023 році Чехія підготувала 4 тисячі українських військовослужбовців. За її словами, на цей рік затверджено мандат на підготовку такої ж кількості бійців ЗСУ.

"Як тільки ми отримуємо інформацію про те, що зміна заповнена, ми надаємо наші навчальні приміщення та інструкторів. Я думаю, що це того варте", - сказала чеська міністерка.

Як пояснила Чернохова, такі країни як Франція розглядають можливість відправки інструкторів до України через свою віддаленість від неї. Натомість Чехія такої проблеми не має.

"Від словацько-українського кордону до нашої річки Лібава кілька сотень кілометрів. Тому щодо Чехії я можу сказати, що ми нічого подібного наразі не плануємо і не планували", - заявила міністерка.

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Водночас Чернохова додала, що Прага розуміє і не має жодних застережень щодо французької ініціативи.

Вона також пригадала свої відвідини минулорічних навчань бійців ЗСУ на території Чехії.

"Ви бачите чоловіків, жінок, людей різного віку і з різною освітою, які мотивовані захищати свою країну і хочуть навчитися за рекордно короткий час тому, що солдати іноді вивчають на довготривалих курсах. Вони знають, що у них немає цього часу, і вони повинні оволодіти певними навичками за лічені години", - розповіла про свої враження політикиня.

Нагадаємо, що 7 червня у Парижі під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським французький лідер Емманюель Макрон підтвердив намір створити коаліцію партнерів, які були б готові направити в Україну своїх інструкторів для навчання українських військовослужбовців. Ба більше, Макрон зазначив, що ідею Франції уже підтримала низка країн.

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