Ще трьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій

Ще трьох дітей вдалося повернути з ТОТ на підконтрольну Україні територію. Серед них одна дитина, яка позбавлена батьківського піклування.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із посиланням на інформацію благодійної організації Save Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу з російської окупації вдалося врятувати трьох дітей, серед яких одна дитина позбавлена батьківського піклування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одного із дітей - 8-річного хлопчика вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини. Наразі хлопчик та його батьки перебувають у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Загалом, з початку 2024 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 108 дітей. Роботи з порятунку дітей з окупації продовжуються.

Раніше повідомлялося, що команда Save Ukraine допомогла виїхати із тимчасово окупованих Росією територій трьом українським родинам із шістьома дітьми, троє з яких напівсироти.

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