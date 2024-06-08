Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, - Центр нацспротиву
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Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок.
Про це повідомив Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону маргелова", аби поповнити втрати.
Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією. Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини", - йдеться у повідомленні.