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Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, - Центр нацспротиву

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Російські окупанти

Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок.

Про це повідомив Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону маргелова", аби поповнити втрати.

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Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією. Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Не ну а шо ,, мені подобається ..
    ..
  • Mda Kvinta
    з Херсонщини на харківський напрямок? З такими маневрами недалеко і до жестів доброї волі...
  • Viktor Mozhaiev
    Так, але є одне але... Перекидають, бо Кринки судячи з усього їхні і тепер вони собі можуть дозволити не концентрувати там сили.
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