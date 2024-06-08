Уже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО, - Зеленський

Україна вже має домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо максимально активну комунікацію з усіма партнерами. На кожному з рівнів, які можуть допомогти. Перший Саміт миру вже за тиждень. Попереду також і важливі зустрічі та перемовини з європейськими лідерами – заради нашої стійкості, нашого захисту від російського терору. Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують.

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Вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України. Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде", - розповів Зеленський.

Раніше стало відомо, що Україна купила у Франції другу систему протиповітряної оборони.