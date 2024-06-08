Впродовж дня окупанти обстріляли 11 громад Сумщини. В області зафіксовано 59 вибухів

Упродовж дня суботи, 8 червня, російські загарбники здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього в області зафіксували 59 вибухів на території низки громад.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог атакував 11 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Миколаївська громада: ворог обстрілював з артилерії та атакував FPV-дроном;

Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл;

Білопільська громада: загарбники били з мінометів та артилерії;

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії;

Середино-Будська громада: рашисти гатили з артилерії та мінометів, а також атакували FPV-дроном;

Зноб-Новгородська громада: окупанти били з мінометів;

Шалигинська громада: тут ворог бив з артилерії та атакував FPV-дроном;

Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли, а також ворог завдав удару з FPV-дрона;

Великописарівська громада: загарбники обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дроном;

Кролевецька громада: росіяни вдарили з артилерії;

Новослобідська громада: рашисти гатили з мінометів.

Нагадаємо, що раніше начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про евакуацію мешканців зі ще восьми населених пунктів прикордоння.

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