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Україна готує нову виробничу платформу для снарядів калібру 155-мм, - Зеленський

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155-мм снаряди

Україна готує виробничу платворму для снарядів 155 калібру.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу", - заявив Зеленський.

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Разом з тим, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна завдяки угоді з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру.

"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників — дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру", – написав він.

За словами Камишіна, маючи на руках таку угоду, український партнер KNDS "зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції".

Олександр Камишін про ліцензію на снаряди 155 калібру

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Лис Микита 4754e778
    Не має на чому піаритись,почав розкривати інформацію,яка має гриф секретності.ВоФка,ти би ще геолокацію виставив в вільний доступ,а то і це за тебе прийдеться Андрію Борисовичу робити або Подоляку з Арахамією,в них досвід є,вже наводили ракети на Яворівський полігон.
  • Микола Січень f0998605
    Відріжте нарколизі язика..
  • Trevo Trow
    Новина ніби добра, але зелені клептомани здатні просрати все, до чого дотягнуться.
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