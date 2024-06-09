Захід перетнув червону лінію, дозволивши Україні бити по Росії своєю зброєю, - міністр оборони Австрії Таннер

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер заявила, що дозволи від США, Франції та Німеччини завдавати ударів по військовим цілям на території Росії, є перетином червоної лінії.

Журналіст поцікавився думкою очільниці Міноборони Австрії щодо дозволу США, Франції та Німеччини українським військовим на використання західної зброї для ударів по об'єктах на території Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну", - сказала Таннер.

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Журналіст нагадав, що причиною такого рішення західних країн є те, що без нього Україні важко захищатися від обстрілів з території РФ, зокрема, при обороні Харківської області. Він поцікавився, чи не вважає міністр, що Україна має на це право.

"Як військово нейтральній державі, не нам судити", - відповіла Таннер.

Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

Дозвіл Німеччини

Нагадаємо, минулого тижня після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Дозвіл Франції

Президент Франції Емманюель Макрон теж підтвердив дозвіл для України бити по Росії французькою зброєю та зазначив, що межа встановлюється тим, що роблять росіяни.