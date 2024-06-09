Чехія готова допомогти Україні готувати пілотів для F-16 та Gripen, - міністр оборони Чернохова

Чехія може допомогти навчати українських пілотів на літаках F-16 та Gripen.

Чехія приєдналася до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Йдеться не лише про надання протиракетних систем, але й про літаки та навчання пілотів на цих літаках. Ми можемо запропонувати країнам навчання на F-16 і на літаках Gripen", - сказала чеський міністр оборони.

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За словами Чернохової, чеське державне підприємство LOM Praha має можливості для допомоги з підготовкою українських пілотів і неодноразово пропонувало це Україні.