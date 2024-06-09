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Шольц про пропозицію Макрона: "Жодних солдатів НАТО в Україні"

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Після заяви президента Франції Емманюеля Макрона про бажання відправити в Україну військових інструкторів, канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре чітко відкинув ідею відправки німецьких солдатів у зону бойових дій.

Зазначається, що на передвиборчому заході СДПН у Дуйсбурзі політик зазначив, що Німеччина "продовжуватиме запобігати ескалації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"В Україні не буде солдатів з наших країн, а також з НАТО", - сказав Шольц.

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Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • IgorYakovlevich

    Ви досі проти ескалації? Тоді ми йдемо до вас!
  • Наталия Гончар
    Нормандський саміт нагадав йому непррємну історію, коли США підключилися після 4 років гітлеревської навали на світ, нищити фашизм разом з Європою? А тепер НАТО може розбити Рашку як колись союзники гітлерівську Німеччину?
  • Василь Воробець
    Цікаво,а от якби союзники забороняли використовувати зброю з ленд лізу по території 3 Рейху,щоб не було ескалації,як би Рейх був знищений???
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