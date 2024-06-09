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Удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму, - речник ВМС Плетенчук

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Удар українських військ по Керченській переправі має важливе значення.

Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як сказав Плетенчук, поромна переправа була для росіян головним способом логістики до Криму, оскільки залізниця в окупованих українських південних областях ще будується.

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"Пором виконував саме цю функцію. Вони зараз будуть намагатись відновити це сполучення, бо саме пором зараз є основним логістичним інструментом для забезпечення логістичних потреб окупантів в Криму та на півдні. Тому це має велике значення - інакше б росіяни не намагалися його відновити", - пояснив він.

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Після цього удару поромна переправа у Керчі досі не відновила свою роботу.

Автор: Степан Гутник

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