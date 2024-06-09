Фінляндія відправлятиме Україні найновітніше озброєння, деяке ще на стадії розробки

У Силах оборони Фінляндії заявили, що військова допомога Україні включає новинки на стадії розробки. Це допоможе розвитку новітньої фінської військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив голова відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен.

"Відгуки про використання фінської продукції були позитивними", – зазначив військовий посадовець в інтерв'ю агентству STT, додавши, що отриманий в Україні досвід стане у пригоді для розвитку новітньої фінської техніки.

Хейсканен також зауважив, що резерви на виробництво, зроблені Силами оборони для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього, за його словами, потрібна політична воля та додаткове фінансування.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна зробить все можливе задля перемоги України у війні проти Росії.

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