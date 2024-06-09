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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 518 560 осіб (+1270 за добу), 7869 танків, 13 593 артсистеми, 15 131 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 518 560 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 518560 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7869 (+26) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од,
  • артилерійських систем – 13593 (+60) од,
  • РСЗВ  – 1097 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 836 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10982 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 2277 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2253 (+5)

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3759 день москальсько-української війни.
    199!! одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
    Арта 62!, броня 52!, логістика 78!
    Сукупна броня досягла відмітки 23 000.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 517 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
  • Qq Qqq f1a4586b
  • polini orop
    З московією з 17 століття не припинялась
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