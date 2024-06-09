Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 518 560 осіб (+1270 за добу), 7869 танків, 13 593 артсистеми, 15 131 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 518 560 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 518560 (+1270) осіб,

танків ‒ 7869 (+26) од,

бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од,

артилерійських систем – 13593 (+60) од,

РСЗВ – 1097 (+2) од,

засоби ППО ‒ 836 (+2) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),

крилаті ракети ‒ 2277 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2253 (+5)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, - Центр нацспротиву