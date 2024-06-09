Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 518 560 осіб (+1270 за добу), 7869 танків, 13 593 артсистеми, 15 131 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
7 61416
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 518 560 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 518560 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7869 (+26) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од,
- артилерійських систем – 13593 (+60) од,
- РСЗВ – 1097 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 836 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),
- крилаті ракети ‒ 2277 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2253 (+5)