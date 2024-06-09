Росія не скористалася дефіцитом зброї в України та змогла досягти лише обмеженого прогресу на полю бою, - Bloomberg

Росія, судячи з усього, не змогла скористатися затримкою з постачанням озброєнь Україні союзниками для досягнення значних успіхів на фронті. Вікно для російського прориву звужується, навіть якщо Москва продовжує обстрілювати українські міста ракетами та безпілотниками, включаючи енергетичну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Завдяки тому, що адміністрація президента США Джо Байдена поспішила відправити американську зброю в Україну після того, як Конгрес у квітні нарешті схвалив виділення допомоги на 61 млрд доларів, баланс сил починає змінюватися", - йдеться в публікації.

Спроба Росії відкрити новий фронт у Харківській області, схоже, не має розвитку, і мету Кремля щодо створення "санітарної зони" вздовж кордону не досягнуто.

"Зброя, що надходить на поле бою у великих кількостях в останні кілька днів і тижнів, змінила ситуацію", - цитує Bloomberg слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Bloomberg нагадує, що після взяття ціною величезних втрат Авдіївки у лютому російські військовослужбовці вже кілька місяців намагаються взяти Часів Яр на сході Донецької області.

Стратегія Росії - дуже дорога та кривава

Стратегія щодо виснаження Збройних сил України є дуже дорогою та кривавою для самої російської армії, стверджує глава розташованого в Москві Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

"Вона може призвести до надмірного виснаження сил на російському боці, що, своєю чергою, дасть українцям шанс для контрнаступу", - вважає Пухов.

Схожу оцінку висловив у бесіді з Bloomberg старший науковий співробітник з питань сухопутних воєн лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

"Перспективи досягнення Росією перемоги цього року значно зменшилися внаслідок відновлення поставок зброї та допомоги. У Росії може бути найбільша кількість солдатів, але багато їхніх першокласних бронемашин було знищено, і знадобляться роки, щоб відновити армію до рівня 2022 року", - зазначив він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Україна абсолютно може перемогти у війні з російською агресією.

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