Орбан звинуватив західних лідерів: Намагаються перемогти Росію заради грошей
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їхнє бажання "перемогти Росію військовим шляхом".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер Угорщину заявив в інтерв'ю HirTV
За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради "грошей і влади". Також він вважає, що європейці хочуть повернутися у 90-ті роки.
"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", – сказав він.
Також Орбан зазначив, що США наразі просувають ідею надання кредиту Україні на 40 млрд доларів під європейські гарантії.
Крім того, проросійський політик зауважив, що Україна зараз "загрузла в боргах", але раніше була багатою країною.
Нагадаємо, днями Орбан заявив, що Угорщина - "єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні". Він пояснив, що в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії і гинуть.