Окупанти минулої доби вбили людину на Херсонщині, завдали майже 430 ударів по населених пунктах Запорізької області

На Херсонщині минулої доби через російську агресію одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. Також окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 13 приватних будинків. Також було зафіксоване влучання в автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Гаврилівка, Берислав, Зміївка, Томина Балка, Білозерка, Бургунка, Республіканець, Дудчани, Антонівка, Токарівка, Велетенське, Михайлівка, Іванівка, Чайкине, Садове та місто Херсон.

Впродовж доби окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

181 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку.

235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

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