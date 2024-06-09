Вночі ворог ударив по Боровій на Харківщині, постраждав чоловік

Протягом минулої доби російські загарбники завдали ударів по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі ворог обстріляв с. Борова, постраждав чоловік.

Ввечері 8 червня, близько 18.00 росіяни обстріляли с. Дворічанське Куп’янського району, постраждала жінка.

Внаслідок обстрілу с. Нова Казача горіли будинок та гараж. Близько 15:58 окупанти вдарили по навчальному закладу у с. Хотімля Чугуївського району. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватних будинки. Загинув чоловік. Поранено жінку.

Зранку об 11.00 внаслідок обстрілу приватного підприємства у Куп'янську орів дах котельні.

Унаслідок ворожого артобстрілу с. Руські Тишки пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії.

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