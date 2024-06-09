У ЗСУ служать понад 67 000 жінок, - Міноборони

19 000 із 67 000 жінок у складі ЗСУ - цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями. Війна дала величезний поштовх до збільшення кількості жінок у лавах Збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Цей процес розпочався ще у 2014 році, а у 2018 році у зв'язку зі змінами у законодавстві жінки отримали право обіймати будь-які посади в армії.

Водночас, зауважила Калмикова, існують проблеми із просуванням жінок по службі.

"В Україні одинадцятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у країні, що воює. Не варто забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе", - додала посадовиця.

Нагадаємо, у додатку "Резерв+" оновили дані 190 тисяч жінок.

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