Протягом доби на східному напрямку відбулося 86 боєзіткнень, - ОСУВ "Хортиця"

На сході ворог за добу здійснив 3470 обстрілів позицій наших військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомили в Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".

"Лише за поточну добу на східному фронті вже зафіксовано 464 обстріли, 5 авіаударів із застосуванням 7 КАБів та 26 ударів дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 44 авіаудари із застосуванням 52 КАБів, 395 ударів дронами-камікадзе.

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