Макрон і Байден сподіваються, що всі країни G7 підтримають фонд на $50 млрд для України

Президент Франції Емманюель Макрон та його американський колега Джо Байден висловили сподівання, що всі країни Великої сімки погодяться на формування фонду для України у розмірі $50 млрд з прибутків від заморожених активів Росії.

Про це французький лідер повідомив у Парижі на спільній пресконференції з президентом США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Що сказав Макрон про $50 млрд допомоги нашій країні?

За словами Макрона, вони обидва сподіваються, що всі члени G7 погодяться на $50 млрд фонду солідарності для України.

Також президент Франції назвав "критичним етапом" майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Що стосується українського питання, то, як я вже казав, ми сходимося у поглядах: повага до міжнародного права, свобода народів визначати своє майбутнє до самовизначення. І дякую, що ви на боці Європи", - зазначив французький лідер президентові США.

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Ці $50 млрд будуть отримані з прибутку від заморожених російських активів (близько $280 млрд), країни G7 зійшлися стосовно цього, заявляла агенція Bloomberg наприкінці травня. Остаточне рішення буде ухвалено під час зустрічі 13-15 червня.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Італії. Поки не відомо, в якому форматі він долучиться до саміту, - онлайн чи особисто.

Раніше участь Зеленського в саміті G-7 підтвердила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

Саміт відбудеться з 13 по 15 червня у місті Бріндізі в Італії.