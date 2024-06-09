На російському аеродромі вперше уражено Су-57, - ГУР
8 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ГУР МО.
У розвідці опублікували знімки, на яких зафіксована стоянка літака на аеродромі.
На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.
Що відомо про Су-57
Су-57 (за кодифікацією НАТО Felon, Злочинець) - це російський багатоцільовий винищувач, який РФ класифікує як літак п’ятого покоління, тобто найсучасніший тип реактивних винищувачів. Здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
Характеристики Су-57:
- Екіпаж: 1 людина
- Максимальна злітна вага: 35 500 кг
- Тягоозброєність за максимальною злітною вагою: 0,85 (двигуни АЛ-41Ф1С)
- Максимальна швидкість: 2,45 Маха
- Бойове навантаження: 16 000 кг
- Точок підвіски у внутрішніх відсіках: 10
- Додаткові точки підвіски на крилах: 6/8
На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії.