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На російському аеродромі вперше уражено Су-57, - ГУР

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Вперше уражено Су-57

8 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

У розвідці опублікували знімки, на яких зафіксована стоянка літака на аеродромі.

Знімок стоянки Су-57 на аеродромі Ахтубінск

На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Що відомо про Су-57

Су-57 (за кодифікацією НАТО Felon, Злочинець) - це російський багатоцільовий винищувач, який РФ класифікує як літак п’ятого покоління, тобто найсучасніший тип реактивних винищувачів. Здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

Характеристики Су-57:

  • Екіпаж: 1 людина
  • Максимальна злітна вага: 35 500 кг
  • Тягоозброєність за максимальною злітною вагою: 0,85 (двигуни АЛ-41Ф1С)
  • Максимальна швидкість: 2,45 Маха
  • Бойове навантаження: 16 000 кг
  • Точок підвіски у внутрішніх відсіках: 10
  • Додаткові точки підвіски на крилах: 6/8

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Ураження Су-57 -  перший такий випадок в історії.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • ivan ivanov d94365a3
    Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії. (с) Маю надію, що це не останній такий випадок!
  • Я ОДЕССИТ
  • Валентин Коваль 7c749467
    Є-є-є!!!
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