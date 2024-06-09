Смерть чоловіка після перебування у ТЦК на Житомирщині: у військкоматі стверджують, що травми він отримав при падінні під час епілептичних нападів

Відповідно до наказу начальника Житомирського ОТЦК та СП призначено службове розслідування щодо смерті чоловіка, що сталася в місті Баранівка Житомирській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Житомирського обласного ТЦК та СП.

Що кажуть у ТЦК?

Як зазначається, у ході з'ясування обставин додатково стало відомо, що 28 травня військовозобов’язаного Сергія К. з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв’язку зі станом прибулого було ухвалено рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він висловив прохання залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю. Через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися.

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Перший епілептичний напад

За даними ТЦК, зранку 29 травня у Сергія К. трапився перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною, вдарився головою. Йому була надана домедична допомога, викликали "швидку". Невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов’язаного.

"Після чотирьох днів, проведених у лікарні, 02.06.2024 р. по лінії правоохоронних органів надійшло повідомлення про смерть чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Вказані події зареєстровані в ЄО Звягельського РВП, відомості внесені до ЄРДР.

"Також попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги. Виходячи з ситуації, яка склалася, можна припустити, що певні особи паразитують на суспільно чутливій темі, намагаючись зірвати заходи мобілізації, та маніпулюють громадською думкою", - резюмують у ТЦК.

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Смерть військовозобов'язаного у ТЦК на Житомирщині

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Звягельському ТЦК на Житомирщині у чоловіка стався епілептичний напад.

У ТЦК заявили, що напад було спричинено тривалим вживанням алкоголю. Йдеться про Сергія Ковальчука.

Родина чоловіка вважає, що його вбили. Лікарі розповіли, що коли Ковальчук потрапив до лікарні, то його стан був вкрай важкий. Діагноз, за словами лікаря, закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами.

Своєю чергою, родина чоловіка заявляє, що його побили, через що згодом він помер.