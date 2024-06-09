Безпекова угода між Україною та ЄС: проведено новий раунд переговорів

За дорученням президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо безпекових гарантій ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, ці переговори стали черговим етапом на шляху імплементації Спільної декларації G7 про підтримку України та підготовки до укладення безпекової угоди між Україною та ЄС.

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Про що говорили представники України та ЄС?

Переговорні команди ґрунтовно обговорили текст проекту угоди та затвердили алгоритм подальших дій на найближчу перспективу.

Угода про гарантії безпеки

Раніше Україна підписала документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.