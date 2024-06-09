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Ворог двічі невдало штурмував у районі н.п.Кринки. Наші воїни здійснюють комплексні заходи з утримання позицій, - Сили оборони Півдня

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Хто контролює Кринки?

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Наміри ворога

Як зазначається, ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

За даними Сил оборони Півдня, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 10 штурмів. Успіху не мали.

Обстановка біля н.п.Кринки

"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 2 безуспішних штурмів в районі населеного пункту Кринки. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій", - йдеться у повідомленні.

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"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 180 розвідувальних БпЛА", - додають у Силах оборони Півдня.

Раніше заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила, що Сили оборони нібито більше не контролюють Роботине та Кринки.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Якийсь бардак у племані червоношкірих зеленозадих. Адже зовсім недавно Та, Що Не Має Розуму Кута, заявила, що Кринки не наші. А вона представляє Самого Зберігача Печатки Вождя Президента. Тому якось дивно, невже йому каста Воїнів дезинформацію дає? 🤔
  • Владимир Николенко 123e1460
    Офіцер пише що Кринки наші і частина Роботиного теж.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну Ви ж бачите, що до офіцера у мене запитань нема. 😊 У мене запитання до Тої, щюЩо Не Має Розуму Кута.
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