Ворог двічі невдало штурмував у районі н.п.Кринки. Наші воїни здійснюють комплексні заходи з утримання позицій, - Сили оборони Півдня

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Наміри ворога

Як зазначається, ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

За даними Сил оборони Півдня, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 10 штурмів. Успіху не мали.

Обстановка біля н.п.Кринки

"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 2 безуспішних штурмів в районі населеного пункту Кринки. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, - Центр нацспротиву

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 180 розвідувальних БпЛА", - додають у Силах оборони Півдня.

Раніше заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила, що Сили оборони нібито більше не контролюють Роботине та Кринки.