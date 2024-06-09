На Харківському напрямку загинув доброволець із Білорусі з позивним Краків

На війні в Україні загинув уже 63-й доброволець із Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еuroradio.

Зазначається, що доброволець з позивним Краків загинув 10-13 березня на Харківському напрямку. Відомо, що це сталося під час виконання бойового завдання, коли білоруський доброволець із позивним Краків потрапив під вогонь російської артилерії та загинув від поранень, несумісних із життям.

За даними видання, на сьогодні відомо про 63 білорусів, які загинули, захищаючи Україну.

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