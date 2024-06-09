Сьогодні відключень світла не буде, - ДТЕК (оновлено)
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Сьогодні, 9 червня 2024 року, обмежень світла в Україні не буде.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"9 червня: обмеження світла скасовані. Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від "Укренерго", сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень", - йдеться у повідомленні.
"Пам’ятайте, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Будь ласка, споживайте світло ощадливо", - наголошують у ДТЕК.
Згодом в "Укренерго" інформацію підтвердили.