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Сьогодні відключень світла не буде, - ДТЕК (оновлено)

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світло

Сьогодні, 9 червня 2024 року, обмежень світла в Україні не буде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"9 червня: обмеження світла скасовані. Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від "Укренерго", сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень", - йдеться у повідомленні.

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"Пам’ятайте, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Будь ласка, споживайте світло ощадливо", - наголошують у ДТЕК.

Згодом в "Укренерго" інформацію підтвердили.

укренерго скасувало відключення

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Alex Asd
    Один день полстраны отключают. На другой день нет. Ну не может так потребление колебаться. Отключают специально без необходимости.
  • Randall Flag da70119e
    От цікаво - а чому? Вихідний день, погода гарна, сонце світить на повну, кондьори у всіх працюють. Ніби має бути велике навантаження на мережу. Але ні - ніхто відключати нічого не буде.
  • Isolda Peres
    Дякуючи міжгалактичному лідору незламності?
    Чи його кодлі вдалося неймовірне: винайшли zeлений вічний двигун?
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