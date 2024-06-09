Росіяни на окупованих територіях знову виселяють із свого помешкання українців, - Центр національного спротиву

Місцеві колаборнати під різними приводами, на кшталт евакуації через обстріли, загрози стихійного лиха, виселяють із свого помешкання українців. Також просто лякають мобілізацією чи тюрмою. Такі випадки знову фіксуються на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"У звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових. До речі, це ще одна схема заохочення вступати в ряди армії загарбника - обіцянки вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Окрім операції по переселенню тут спостерігається збільшення блок-постів на в’їзди у населені пункти окупованої Херсонщини. Є випадки, коли ворог закриває в’їзд у те чи інше село чи місто. Робиться це з метою приховування своїх злочинів та не дати можливість повернутися людям у свої помешкання.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось. що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби при вищих навчальних закладах.