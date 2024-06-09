Наразі блокування руху у пункті пропуску "Шегині-Медика" немає, - Держприкордонслужба

Станом на ранок 9 червня 2024 року пункт пропуск "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею працює в штатному режимі попри те, що польські фермери анонсували початок блокування руху на цьому КПП.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Напрямок пунктів пропуску "Шегині-Медика" працює в штатному режимі. Станом на зараз, усі категорії транспортних засобів перетинають кордон в обох напрямках без перешкод. Від польської сторони ми не отримували поки підтвердження про початок блокування руху польськими фермерами", - зауважив він.

"Зважаючи, що на цей час немає підтвердження, а також не надходила більш детальна інформація про можливі дії протестувальників, я не виключаю, що блокування руху для транспортних засобів сьогодні не відбудеться. Звісно хочеться, щоб такі дії взагалі не відбувалися, але не можна виключати, що вони на цьому напрямку відтерміновуються, зважаючи, що вони анонсувалися", - додав він.

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Демченко також зазначив, що у разі надходження іншої інформації Державна прикордонна служба України буде повідомляти додатково.

Раніше повідомлялося, що польські фермери можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня.